Highway Heroes Canada
Folge 6: Kein Leichtgewicht
41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Andy und sein neuer Kollege kümmern sich um einen Truck, der von der vereisten Fahrbahn in einen Graben gerutscht ist. Der Lkw liegt auf der Seite und muss so schnell wie möglich entfernt werden, damit der Verkehr rund um den Coquihalla Summit und der dortigen Bremsteststation wieder fließen kann. Als Expertise ist derweil in einem ganz anderen Fall gefragt: Ein Kran soll eine schwere Maschine auf einen Anhänger laden. Al unterstützt das Team mit seinem Abschleppwagen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-4: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution & © Season 4: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution/
Enthält Produktplatzierungen