Altes Eisen, junge TalenteJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 10: Altes Eisen, junge Talente
40 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Gemeinsam mit Andy versucht John, einen Truck samt seiner wertvollen Ladung zu bergen. Der Lkw ist von der Straße abgekommen und liegt nun auf der Seite in einem Graben. Er hat Fleisch im Wert von 250.000 Dollar geladen. Aufgrund des enormen Gewichts des Trucks müssen zwei weitere Abschlepper mit anpacken. Merv versucht indes gemeinsam mit Rob, ein gesunkenes Boot zu bergen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-4: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen