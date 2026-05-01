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Highway Heroes Canada

Abschied vom Coquihalla

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 11vom 17.05.2026
Abschied vom Coquihalla

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Folge 11: Abschied vom Coquihalla

40 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Andy weist auf dem Coquihalla Highway den Nachwuchs-Abschlepper Aiden ins Geschäft ein. Er gibt ihm bei der Bergung eines verunglückten Trucks wertvolle Tipps. Merv und sein Kollege helfen derweil einem Lkw-Fahrer, dessen Ladung auf die Straße zu kippen droht. Er hat schwere Stahlrohre geladen, die gesichert werden müssen, bevor er seine Fahrt fortsetzen kann.

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