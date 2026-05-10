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Highway Heroes Canada

Die Massenkarambolage

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 8vom 10.05.2026
Die Massenkarambolage

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Folge 8: Die Massenkarambolage

40 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Auf dem Coquihalla Highway sorgt starker Schneefall für einen Unfall, bei dem ein Holztransporter umkippt und seine Ladung auf der Fahrbahn verliert. Andere Trucks können nicht mehr ausweichen und verunglücken ebenfalls. Alle Spuren des Highways sind blockiert und der Verkehr steht still. Im Fraser Valley muss sich das Abschleppteam zeitgleich um einen Anhänger kümmern, der im Straßengraben liegt. Der schlammige Untergrund stellt Merv allerdings vor eine große Herausforderung.

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