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Highway Heroes Canada

Wildwechsel

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 9vom 10.05.2026
Wildwechsel

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Folge 9: Wildwechsel

41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Der 21-jährige Jess übernimmt mit seinem Vater und seinem Bruder einen Abschleppauftrag, der besonderer Vorsicht bedarf: Ein Truck liegt im Straßengraben bei einem Naturschutzzaun. Der Zaun darf bei der Bergung nicht beschädigt werden. Er hält Tiere davon ab, auf den Highway zu gelangen. Al und dessen Sohn kümmern sich derweil um einen Truck, der nach einem Unfall im Schlamm feststeckt. Dafür brauchen die beiden besonderes Equipment.

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