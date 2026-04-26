Highway Heroes Canada
Folge 2: Jede Menge Holz
40 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Ein Lkw kommt nach einer Kollision mit einem Rettungswagen in einem Straßengraben zum Stehen. Damit ist er der zweite verunglückte Truck auf der eisigen Straße, den John bergen muss. Laine hilft seinem Kollegen bei diesem schwierigen Einsatz. Mike kümmert sich indes um einen Lkw, der nach einem Unfall die komplette Fahrbahn für die anderen Verkehrsteilnehmer blockiert. Die Bergung gestaltet sich allerdings schwierig, weil der Truck schwer beschädigt ist.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Highway Heroes Canada
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 7-14: Beyond Entertainment Limited & © Season 8: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: 2019 GPM-H2H PRODUCTIONS VIII INC. ALL RIGHTS RESERVED & © Season 3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Entertainment Limited & © Season 2-3: Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
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