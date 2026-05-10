Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Canada

Für alle Fälle Al

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 5vom 10.05.2026
Für alle Fälle Al

Für alle Fälle AlJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Canada

Folge 5: Für alle Fälle Al

40 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Rob Barber muss sich beeilen: Gleich zwei Trucks stehen quer auf dem Highway und blockieren alle Fahrbahnen. Während einer schnell geborgen werden kann, stellt der andere Lkw den Abschlepper vor eine größere Herausforderung. 600 km südlich steckt ein Bagger im Schlamm fest. Al und seine Söhne kümmern sich um die Bergung in dem unwegsamen Gelände. Doch das Fahrzeug versinkt immer weiter.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Canada
ProSieben MAXX
Highway Heroes Canada

Highway Heroes Canada

Alle 5 Staffeln und Folgen