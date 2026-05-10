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Highway Heroes Canada

Schieben, ziehen, schleppen

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 7vom 10.05.2026
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Highway Heroes Canada

Folge 7: Schieben, ziehen, schleppen

41 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Weihnachten steht vor der Tür und damit erhöht sich das Verkehrsaufkommen auf den Highways Kanadas - und die Abschleppdienste haben alle Hände voll zu tun: Jamie kümmert sich mit seinem Kollegen um einen Truck, der im Dunkeln direkt hinter einer Kurve liegen geblieben ist. Mike versucht derweil, einen Lkw zu bergen, der nach einem Unfall im Straßengraben liegt. Der Auftrag gestaltet sich allerdings schwierig, weil der Truck stark beschädigt ist. Mike muss improvisieren.

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