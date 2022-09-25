Staffel 2Folge 12vom 25.09.2022
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 12: Liebe mit Handicap
45 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 12
Die 19-jährige Anja Mehring verlor als Kind bei einem Autounfall ihr Augenlicht und ihre Eltern. Ihr Onkel und ihre Tante haben damals die Pflegschaft für die junge Frau übernommen. Doch diese Fürsorge geht inzwischen eindeutig zu weit: Anja wird regelrecht von der Außenwelt abgeschottet. Isabella Schulien will ihrer Mandantin zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen. Doch wem kann die junge Frau noch vertrauen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH