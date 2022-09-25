Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Liebe mit Handicap

Liebe mit HandicapJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 12: Liebe mit Handicap

45 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 12

Die 19-jährige Anja Mehring verlor als Kind bei einem Autounfall ihr Augenlicht und ihre Eltern. Ihr Onkel und ihre Tante haben damals die Pflegschaft für die junge Frau übernommen. Doch diese Fürsorge geht inzwischen eindeutig zu weit: Anja wird regelrecht von der Außenwelt abgeschottet. Isabella Schulien will ihrer Mandantin zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen. Doch wem kann die junge Frau noch vertrauen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen