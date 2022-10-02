Staffel 2Folge 13vom 02.10.2022
Dem Feind so nahJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 13: Dem Feind so nah
45 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12
Schon seit Wochen wird Carina Schuster von einem unbekannten Stalker belästigt. Als die 34-Jährige ein Video bekommt, das sie und ihren Mann schlafend in ihrem eigenen Bett zeigt, bekommt sie Panik. Mit den Nerven am Ende und verzweifelt wendet sie sich an Alexander Stephens. Kann er gegen den kranken Stalker vorgehen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1