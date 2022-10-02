Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dem Feind so nah

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 13: Dem Feind so nah

45 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12

Schon seit Wochen wird Carina Schuster von einem unbekannten Stalker belästigt. Als die 34-Jährige ein Video bekommt, das sie und ihren Mann schlafend in ihrem eigenen Bett zeigt, bekommt sie Panik. Mit den Nerven am Ende und verzweifelt wendet sie sich an Alexander Stephens. Kann er gegen den kranken Stalker vorgehen?

