Staffel 2Folge 15vom 28.08.2022
Folge 15: Endstation Sucht
44 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 12
Der 17-jährige Patrick K. hat angefangen Drogen zu nehmen und gerät zunehmend außer Kontrolle. Nachdem der Jugendliche seine Eltern in einem Streit grundlos mit einer Waffe bedroht hat, wendet sich seine Patentante an Alexander Hold. Sie hat Angst, dass Patrick immer weiter abrutscht und zum Mörder wird. Es beginnt eine aufreibende Jagd, denn Patrick ist verschwunden, nachdem er ein verstörendes Familiengeheimnis gelüftet hat.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH