Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verschollen

VerschollenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 14: Verschollen

45 Min.Ab 12

Astrid Lange ist aus lauter Liebe auf einen skrupellosen Betrüger hereingefallen. Für Patrick Kopetzki hat sie einen Kredit aufgenommen und prompt ist dieser mit den 100.000 Euro verschwunden. Die 29-Jährige will um ihr Recht kämpfen und wendet sich an Rechtsanwalt Stephan Lucas. Doch schnell wird klar, dass an der Sache etwas faul ist - ihr Ex-Freund Patrick Kopetzki wurde vor Monaten für tot erklärt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen