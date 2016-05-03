Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 124vom 03.05.2016
Zwölf Blumen

Folge 124: Zwölf Blumen

45 Min.Folge vom 03.05.2016Ab 12

Lena Nüsslein erlebt in der Schule eine böse Überraschung! Ein verhängnisvolles Gerücht ist in aller Munde: Die 17-jährige Schülerin soll sich prostituieren! Als sich das Jugendamt einschaltet, hat Lenas Mutter Dagmar keine andere Wahl und ruft Benita Brückner zur Hilfe. Bei Ermittlungen in der Schule wird der Rechtsanwältin aber klar, dass Lena tatsächlich ein dunkles Geheimnis verbirgt ...

