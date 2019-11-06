Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 131vom 06.11.2019
Mutter sein dagegen sehr

Folge 131: Mutter sein dagegen sehr

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 16-jährige Bobby wird beschuldigt, ihren kleinen Sohn Noah zu vernachlässigen. Gemeinsam versuchen sie und ihr Freund Mario Job, Ausbildung und Noahs Erziehung unter einen Hut zu bekommen. Hin- und hergerissen zwischen Familienleben und Abenteuern mit ihrer alten Mädels-Gang trifft Bobby Entscheidungen, durch die sie alles verlieren könnte. Kann Alexander Hold der jungen Mutter helfen? Rechte: Sat.1

