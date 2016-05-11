Staffel 2Folge 134vom 11.05.2016
Folge 134: Verratene Liebe
45 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12
Rosa Nolls Welt bricht zusammen, als sie zufällig ihren Freund mit der eigenen Mutter inflagranti erwischt! Kurz darauf wird die Mutter mit einer Kopfverletzung bewusstlos im Park gefunden. Schnell gerät Rosa ins Visier der Ermittlungen. Rechtsanwalt Christian Vorländer muss die Unschuld der Hotelfachfrau beweisen. Allerdings liegt die vermeintlich einzige Zeugin immer noch im Koma. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH