Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 139vom 06.11.2019
Die leere Wiege

Folge 139: Die leere Wiege

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Familie Kleimann steht unter Schock: ihre acht Monate alte Tochter Lena verschwindet spurlos aus ihrer Wiege. Und das obwohl ihr Au-Pair Marie Duprés zu Hause war! Die Belgierin beteuert, nichts mit der Entführung zu tun zu haben. Doch alle Indizien sprechen gegen die 19-Jährige. Rechtsanwalt Christian Vorländer hakt nach und stößt schnell auf erste Ungereimtheiten. Rechte: Sat.1

