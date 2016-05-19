Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 142vom 19.05.2016
Ein Vater sieht rot

Folge 142: Ein Vater sieht rot

46 Min.Folge vom 19.05.2016Ab 12

Job weg, Frau weg, Geld weg - für den ehemaligen Polizeibeamten Ben Borchert ging es die letzten drei Jahre nur bergab. Alles, was ihm geblieben ist, ist seine Tochter Sarah. Doch dann erlebt Ben live am Telefon mit, wie die 18-Jährige entführt wird! Hilflos wendet sich Ben an seinen alten Freund und ehemaligen Partner Tom Ritter. Gemeinsam mit seiner Kollegin Alexandra Nowak begibt sich der Kommissar auf Sarahs Spuren und wird dabei mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert.

