Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 143vom 21.05.2016
Joyn Plus
Kohle aus dem Jenseits

Kohle aus dem JenseitsJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 143: Kohle aus dem Jenseits

44 Min.Folge vom 21.05.2016Ab 12

Bei Geld hört die Freundschaft auf! Richter Alexander Hold versucht, den Streit der Nachbarsfamilien Neumann und Strömer zu schlichten. Die zehnjährige Alina Neumann leidet darunter am meisten. Sie hat eine sehr enge Beziehung zu Sonja Strömers Oma Hilde aufgebaut, doch die scheint wie vom Erdboden verschluckt. Da die Familien nur auf das Geld fixiert sind, nimmt Alina die Suche selbst in die Hand und bittet Hold um Hilfe.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen