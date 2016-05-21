Staffel 2Folge 143vom 21.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 143: Kohle aus dem Jenseits
44 Min.Folge vom 21.05.2016Ab 12
Bei Geld hört die Freundschaft auf! Richter Alexander Hold versucht, den Streit der Nachbarsfamilien Neumann und Strömer zu schlichten. Die zehnjährige Alina Neumann leidet darunter am meisten. Sie hat eine sehr enge Beziehung zu Sonja Strömers Oma Hilde aufgebaut, doch die scheint wie vom Erdboden verschluckt. Da die Familien nur auf das Geld fixiert sind, nimmt Alina die Suche selbst in die Hand und bittet Hold um Hilfe.
