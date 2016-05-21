Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 144vom 21.05.2016
45 Min.Folge vom 21.05.2016Ab 12

Nach dem Hockeytraining wird Eva Hagedorn von einer Straßengang brutal ausgeraubt und massiv bedroht. Nicht der erste Übergriff auf Jugendliche des Sportvereins. Das ganze Viertel um die Sportanlage lebt in Angst. Aber Familie Hagedorn will sich die Übergriffe nicht länger gefallen lassen und schaltet Anwältin Simone Dahlmann ein. Doch als eines der Gangmitglieder plötzlich schwer verletzt aufgefunden wird, droht die Situation zu eskalieren.

