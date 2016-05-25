Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 147vom 25.05.2016
Laras geheimes Doppelleben

Folge 147: Laras geheimes Doppelleben

44 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 12

Tatort Schule: Die 16-jährige Lara wird mit Strangulationsmerkmalen auf dem Schulgelände aufgefunden. Die Kommissare stoßen schnell auf ein Mobbingvideo einer Mädchengang, die Lara das Leben zur Hölle gemacht haben. Doch dann deuten Spermaspuren an dem Mädchen und das Gerücht einer Affäre mit dem Hausmeister auf ein Sexualdelikt hin. Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Kommissare Alexandra Nowak und Tom Ritter auf düstere Geheimnisse an der Schule.

