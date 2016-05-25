Staffel 2Folge 148vom 25.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 148: Zweimal tot hält besser
46 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 12
Auf dem Nachhauseweg nach einer Disco-Nacht überfährt die alkoholisierte Kerstin mit ihrem Auto einen Mann am Straßenrand. Wenig später stellt sie sich der Polizei. Doch die Kommissare Sabine Edel und Max Brenner erkennen bald, dass Kerstins Unfall nicht allein den Tod des junges Mannes verursachte. Die konsequente Suche nach der tragischen Vorgeschichte des Toten führt die Kommissare in die Nachtclubszene. Und eins wird bald klar: Dort wird mit harten Bandagen gekämpft.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH