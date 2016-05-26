Staffel 2Folge 149vom 26.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 149: Lehrer unter Beschuss
45 Min.Folge vom 26.05.2016Ab 12
Der ahnungslose Lehrer Jan Schröter wird auf offener Straße fast tot geprügelt. Schnell gerät Jans Problem-Schüler Dustin Krol in Verdacht. Der 17-Jährige hatte den Familienvater zuvor auf offener Straße bedroht. Niemand weiß, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Die Kommissare Alexandra Nowak und Tom Ritter stoßen bald auf schmutzige Wahrheiten hinter der heilen Familienfassade der Schröters.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH