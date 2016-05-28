Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 150vom 28.05.2016
Joyn Plus
Verführt - Entführt

Verführt - EntführtJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 150: Verführt - Entführt

46 Min.Folge vom 28.05.2016Ab 12

Martin Voss verliert seinen Job, muss in ein halbfertiges Haus ziehen und jetzt wird ihm auch noch vorgeworfen, dass er die Frau seines Chefs entführt hat. Als das Entführungsopfer gefesselt und geknebelt in Martins Rohbau gefunden wir, engagiert seine Frau Anika den Anwalt Stephan Lucas. Das Ehepaar braucht dringend Hilfe, denn Anika hütet noch ein Geheimnis, das ihr Leben komplett verändern wird. Bildrechte: SAT.1.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen