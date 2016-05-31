Staffel 2Folge 152vom 31.05.2016
Folge 152: Die Entführung der Braut
45 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 12
Eine Braut an ihrem Hochzeitstag zu entführen ist Tradition. Doch im Fall von Anna Berger ist es offenkundig, dass das brutale Kidnapping der Braut auf ihrem Weg zur Hochzeit höchste Gefahr bedeutet: Die 26-Jährige hat vor kurzem einen Mord beobachtet und der Polizei den Täter genau beschrieben. Die Kommissare Mia Schweiger und Peter Starck müssen Anna finden, bevor der Mörder blutige Rache an der wichtigen Augenzeugin nimmt.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1