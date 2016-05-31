Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 153vom 31.05.2016
Joyn Plus
Ausser Kontrolle

Ausser KontrolleJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 153: Ausser Kontrolle

44 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 12

Für Sabrina Waltz endet ein romantisches Dinner in einem brutalen Überfall. Als ihr Begleiter sie vor einer Messerattacke schützen will, stirbt einer der Angreifer noch an Ort und Stelle. Die erfahrene Kommissarin Sabine Edel und ihr junger Kollege Max Brenner übernehmen den scheinbar einfachen Fall. Und dann kommt plötzlich doch alles ganz anders.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen