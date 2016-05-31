Staffel 2Folge 153vom 31.05.2016
Folge 153: Ausser Kontrolle
44 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 12
Für Sabrina Waltz endet ein romantisches Dinner in einem brutalen Überfall. Als ihr Begleiter sie vor einer Messerattacke schützen will, stirbt einer der Angreifer noch an Ort und Stelle. Die erfahrene Kommissarin Sabine Edel und ihr junger Kollege Max Brenner übernehmen den scheinbar einfachen Fall. Und dann kommt plötzlich doch alles ganz anders.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH