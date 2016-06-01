Staffel 2Folge 154vom 01.06.2016
Folge 154: Tanz mit dem Tod
45 Min.Folge vom 01.06.2016Ab 12
Diese Nacht wird die Tanzschülerin Sandy wohl nie vergessen. Die 18-Jährige wird mit Schusswunden in einen Wald geschleppt und droht dort zu verbluten. Doch sie wird gefunden und die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Was ist in dieser Nacht zuvor passiert? Die Kommissare Alexandra Nowak und Tom Ritter stoßen bei ihren Ermittlungen auf die dunkle Seite im scheinbar strahlend schönen Leben von Teenagern.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH