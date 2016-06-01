Staffel 2Folge 155vom 01.06.2016
Der AuftragsmordJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 155: Der Auftragsmord
46 Min.Folge vom 01.06.2016Ab 12
Mit dem Anschlag auf die 37-jährige Petra Kollberg rollt eine Mordserie an, die den Kommissaren Sabine Edel und Max Brenner einige Rätsel aufgibt. Die Tatorte sind lupenrein, keine Spuren vom Täter. Einziger handfester Hinweis: Der Täter schießt mit Patronen eines extrem seltenen Kalibers. Die Kommissare müssen den Profikiller stoppen, bevor er noch mehr Menschenleben auslöscht.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH & © Season 2-5: SAT.1 GOLD & © Season 2-3: Sat.1