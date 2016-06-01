Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 155vom 01.06.2016
Joyn+
Der Auftragsmord

Der AuftragsmordJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 155: Der Auftragsmord

46 Min.Folge vom 01.06.2016Ab 12

Mit dem Anschlag auf die 37-jährige Petra Kollberg rollt eine Mordserie an, die den Kommissaren Sabine Edel und Max Brenner einige Rätsel aufgibt. Die Tatorte sind lupenrein, keine Spuren vom Täter. Einziger handfester Hinweis: Der Täter schießt mit Patronen eines extrem seltenen Kalibers. Die Kommissare müssen den Profikiller stoppen, bevor er noch mehr Menschenleben auslöscht.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 4 Staffeln und Folgen