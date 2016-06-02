Staffel 2Folge 156vom 02.06.2016
Zum Teufel mit KalleJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 156: Zum Teufel mit Kalle
45 Min.Folge vom 02.06.2016Ab 12
Die 17-järige Sarah bringt von ihrer Indienreise keine Souvenirs mit, sondern einen 15 Jahre älteren Ehemann. Ihre Familie merkt sofort, dass mit dem Schwiegersohn etwas nicht stimmt und will ihn auf Teufel komm raus loswerden. Was hat der exotische Hippie zu verheimlichen? Stephan Lucas und seine Assistentin sollen die Vergangenheit des neuen Familienmitgliedes aufdecken.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH