Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 157vom 04.06.2016
Joyn Plus
Gefährliche Träume

Gefährliche TräumeJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 157: Gefährliche Träume

44 Min.Folge vom 04.06.2016Ab 12

Flittchen! So bezeichnet Mareike Bosch die Freundin ihres Sohnes Vinz. Aber der ist zum ersten Mal verliebt und sieht in Chantal Heckler die Frau seines Lebens. Er opfert sein ganzes Erspartes, um ihr alles bieten zu können. Mareike ist entsetzt. Da sie an ihren Sohn nicht rankommt, sucht sie Hilfe bei Alexander Hold. Der tut alles, um Vinz daran zu hindern am Ende mehr als nur sein Geld für die Liebe zu opfern. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen