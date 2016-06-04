Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 158vom 04.06.2016
Joyn Plus
Gut geputtet

Gut geputtetJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 158: Gut geputtet

46 Min.Folge vom 04.06.2016Ab 12

Letzter Ausweg aus der Schulden-Falle! Der arbeitslose Thomas Walther lässt sich leichtfertig auf eine riskante Wette ein. Bei einem Minigolfspiel mit dem Hotelier Simon Schultau setzt Thomas alles, was er noch hat: das Familienauto - und verliert! Verzweifelt schaltet der junge Vater Isabella Schulien ein, um das Auto zurückzubekommen. Doch sie merkt schnell, dass hinter dieser Auto-Wette ein perfider Plan steckt. Bildrechte: SAT.1.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen