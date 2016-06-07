Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 159vom 07.06.2016
Gemischtes Doppel

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 159: Gemischtes Doppel

45 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 12

Um ihr eingeschlafenes Sexleben aufzupeppen, laden Karina und Armin Pohlmann ein fremdes Ehepaar zu sich nach Hause ein. Doch statt einem heißen Abend erleben die beiden einen Albtraum. Sie werden eiskalt ausgeraubt, gefesselt und verletzt zurückgelassen. Die Kommissare Mia Schweiger und Max Brenner wollen herausfinden, was sich am Tatabend wirklich abgespielt hat. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Pohlmanns verschweigen so einiges.

