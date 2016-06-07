Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 160vom 07.06.2016
Joyn Plus
Jagdfieber

JagdfieberJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 160: Jagdfieber

45 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 12

Ein brutaler Mord erschüttert ein kleines Dorf. Im angrenzenden Wald wird ein Gemeindemitglied hinterrücks erschossen und hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Der örtliche Polizeibeamte ruft die Kriminalkommissare Sabine Edel und Tom Ritter zu Hilfe. Noch bevor die Ermittlungen richtig beginnen, wird ein feiger Mordanschlag auf die trauernde Familie verübt. Die Kommissare müssen schnell herausfinden, wer der Familie nach dem Leben trachtet und wieso.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen