Staffel 2Folge 160vom 07.06.2016
Folge 160: Jagdfieber
45 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 12
Ein brutaler Mord erschüttert ein kleines Dorf. Im angrenzenden Wald wird ein Gemeindemitglied hinterrücks erschossen und hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Der örtliche Polizeibeamte ruft die Kriminalkommissare Sabine Edel und Tom Ritter zu Hilfe. Noch bevor die Ermittlungen richtig beginnen, wird ein feiger Mordanschlag auf die trauernde Familie verübt. Die Kommissare müssen schnell herausfinden, wer der Familie nach dem Leben trachtet und wieso.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1