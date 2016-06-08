Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 161vom 08.06.2016
Folge 161: Freestyle

44 Min.Folge vom 08.06.2016Ab 12

Nick wird absichtlich von einem Auto angefahren. Der Fahrer kann nach dem Mordanschlag unerkannt flüchten. Die Kriminalkommissare Mia Schweiger und Max Brenner müssen herausfinden, wer in dem Wagen saß und warum er den 18-Jährigen überfahren wollte. Hat Nicks Schwärmerei für die reiche und verzogene Lisa etwas damit zu tun? Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als Nicks kleine Schwester plötzlich spurlos verschwindet.

