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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 162vom 08.06.2016
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Wer schön sein will?

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 162: Wer schön sein will?

45 Min.Folge vom 08.06.2016Ab 12

Für Saskia Frides steht Schönheit an erster Stelle. Ausgerechnet das wird ihr zum Verhängnis, als sie durch eine vergiftete Fangopackung schwer entstellt wird. Die Kriminalkommissare Sabine Edel und Tom Ritter arbeiten eine lange Liste an Verdächtigen ab: darunter Saskias neuer Freund Frank, ihr feuriger Lover Angelo und ihre pubertäre Tochter Pauline.

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