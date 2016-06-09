Staffel 2Folge 163vom 09.06.2016
Familie in GefahrJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 163: Familie in Gefahr
44 Min.Folge vom 09.06.2016Ab 12
Von wegen Scherben bringen Glück! Andrea Rogner wird in ihrem eigenen Getränkemarkt unter einem Haufen Flaschen begraben und lebensgefährlich verletzt. Für ihren Mann Rainer ist ihr obdachloser Sohn Caspar ganz klar der Täter. Die Kommissare Mia Schweiger und Max Brenner beginnen zu ermitteln und lüften langsam ein dunkles Geheimnis um den Familienbetrieb. Doch sie müssen sich beeilen, denn Andrea erhält immer neue Morddrohungen!
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH