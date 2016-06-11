Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 164vom 11.06.2016
Gerechtigkeit um jeden Preis

Folge 164: Gerechtigkeit um jeden Preis

44 Min.Folge vom 11.06.2016Ab 12

Ein Unbekannter macht Polizistin Mara Peters in Gestalt ihres getöteten Kollegen Heiko das Leben zur Hölle. Die Kommissarsanwärterin ist sich sicher: Ihr Konkurrent Stefan Heiser steckt hinter den Mobbing-Attacken. Hilfesuchend wendet sich die 33-Jährige an Richter Alexander Hold. Der Täter scheint auch bald überführt zu sein. Doch Mara birgt ein dunkles Geheimnis.

