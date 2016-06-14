Staffel 2Folge 166vom 14.06.2016
Folge 166: Treu bis in den Tod
44 Min.Folge vom 14.06.2016Ab 12
Matthias Behrends' Tochter wurde entführt, weil er sich mit den falschen Leuten eingelassen hat. Als die Kommissare Sabine Edel und Tom Ritter gemeinsam mit einem SEK-Team die Lösegeldübergabe stürmen, staunen sie nicht schlecht: die 18-Jährige ist verschwunden! Die Kommissare beschatten den Vater, der ihnen offensichtlich etwas verschweigt. Noch während der Suche nach dem Mädchen eskaliert die Situation endgültig.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1