Staffel 2Folge 167vom 14.06.2016
Der gequälte OchseJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 167: Der gequälte Ochse
44 Min.Folge vom 14.06.2016Ab 12
Sandra Klein trifft fast der Schlag, als sie ihren Chef, den Fleischer Peter Kunz, halb tot im Kühlhaus findet. Als Täter kommen sowohl Tierschutzaktivistin Nele Kepler als auch Sandra selbst in Frage - beide sind Ex-Freundinnen des Opfers! Eine heiße Spur führt die Kommissare in den Gasthof von Peters Stiefmutter Ingrid. Der Kreis der Verdächtigen weitet sich aus - bis Schweiger und Brenner einen Skandal aufdecken.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH