Staffel 2Folge 169vom 15.06.2016
Blutgruppe 0Jetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 169: Blutgruppe 0
45 Min.Folge vom 15.06.2016Ab 12
Daniel Lauber wurde bei einem Raubüberfall angeschossen. Seine Schwester Michaela versucht, ihm mit Bluttransfusionen das Leben zu retten. Um an das Blut der seltenen Gruppe 0 zu gelangen, entführt die Krankenschwester die Kommissarin Mia Schweiger. Für ihren Kollegen Max Brenner tickt die Uhr. Er muss seine Partnerin so schnell wie möglich finden, denn sie schwebt in Lebensgefahr.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH