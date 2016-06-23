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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 172vom 23.06.2016
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Der Fall Julia

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 172: Der Fall Julia

45 Min.Folge vom 23.06.2016Ab 12

Die 17-jährige Julia wird mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden. Für die ermittelnden Kommissare Sabine Edel und Tom Ritter sieht auf den ersten Blick alles nach einem Selbstmordversuch aus: Es gibt ein Abschiedsvideo von Julia, sie wurde in der Schule gemobbt und ihr Freund hat sie betrogen. Doch nach und nach kristallisiert sich heraus, dass hier nichts ist, wie es scheint und jemand im Geheimen weiter Fäden zieht.

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