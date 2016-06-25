Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 173vom 25.06.2016
Das Goldkind

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 173: Das Goldkind

46 Min.Folge vom 25.06.2016Ab 12

Drohungen, Erpressung und Einbruchsdiebstahl. Richter Alexander Hold muss sich mit unsicheren Beweisen und fragwürdigen Alibis auseinandersetzen. Hat die 15-jährige Carolin Gold im Wert von 50.000 Euro aus dem Safe der Familie Scheffler gestohlen, weil sie von ihrem kriminellen Ex-Freund dazu genötigt wurde? Alle Indizien sprechen gegen das junge Mädchen, doch Alexander Hold wirft einen Blick hinter das Offensichtliche. Bildrechte: SAT.1.

