Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 174vom 25.06.2016
Joyn Plus
Schmerz

SchmerzJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 174: Schmerz

45 Min.Folge vom 25.06.2016Ab 12

Der Tod des angesehenen Wilfried Brandenburger versetzt seine ganze Firma in Schockstarre. Seine Frau Ines wird schnell zur Hauptverdächtigen: kurz vor seinem Tod wurde sie von ihm aufs Übelste verprügelt. Um ihre Unschuld zu beweisen, bittet die 35-Jährige Stephan Lucas um Hilfe. Der Anwalt stößt bei seiner Suche nicht nur auf viele verärgerte Kollegen, sondern auch auf ein dunkles Geheimnis seiner eigenen Mandantin. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen