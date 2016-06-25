Staffel 2Folge 174vom 25.06.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 174: Schmerz
45 Min.Folge vom 25.06.2016Ab 12
Der Tod des angesehenen Wilfried Brandenburger versetzt seine ganze Firma in Schockstarre. Seine Frau Ines wird schnell zur Hauptverdächtigen: kurz vor seinem Tod wurde sie von ihm aufs Übelste verprügelt. Um ihre Unschuld zu beweisen, bittet die 35-Jährige Stephan Lucas um Hilfe. Der Anwalt stößt bei seiner Suche nicht nur auf viele verärgerte Kollegen, sondern auch auf ein dunkles Geheimnis seiner eigenen Mandantin. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1