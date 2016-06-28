Staffel 2Folge 177vom 28.06.2016
Folge 177: Asyl in der Tierklinik
46 Min.Folge vom 28.06.2016Ab 12
Die engagierte Tierärztin Elsa Kramer glaubt ihren Augen kaum: Im Kofferraum, in dem eigentlich ein verletztes Tier liegen sollte, liegt ihr verletzter Stiefbruder John. Er will, dass seine Schwester ihn operiert und vor der Polizei versteckt, denn jemand will ihm einen Mordversuch anhängen. Elsa findet bei der Juristin Benita Brückner Hilfe und schon bald kommt die Anwältin hinter Johns dunkles Geheimnis. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH