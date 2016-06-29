Staffel 2Folge 178vom 29.06.2016
Heisses SchnittchenJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 178: Heisses Schnittchen
46 Min.Folge vom 29.06.2016Ab 12
Ein Traum in weiß! Bäckerin Melanie hat schon den perfekten Tag vor Augen und den perfekten Mann im Sinn: Juan. Wäre da nicht Melanies Mutter Helene, die Juan für einen Kriminellen hält und diese Hochzeit verbieten will! Melanie bittet Richter Alexander Hold, ihre Mutter von Juan und dessen ehrlichen Absichten zu überzeugen. Als Hold sich der Sache annimmt, deckt er dubiose Machenschaften rund um die Bäckerei auf.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1