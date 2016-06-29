Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 179vom 29.06.2016
Schicksals-Schlag

Folge 179: Schicksals-Schlag

45 Min.Folge vom 29.06.2016Ab 12

Schuldig auf einen Schlag! Security-Frau Svenja Möller erwischt den Auszubildenden Tom Kerner bei einem Einbruch und jagt ihn davon. Doch der dreht den Spieß um: der übel zugerichtete 17-Jährige zeigt Svenja wegen Körperverletzung an. Svenja beteuert, sie habe dem Jungen kein Haar gekrümmt. Die Suche nach der Wahrheit führt Rechtsanwalt Stephan Lucas ins Gefängnis.

