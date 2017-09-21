Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 181vom 21.09.2017
Joyn Plus
Eine Familienangelegenheit

Eine FamilienangelegenheitJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 181: Eine Familienangelegenheit

45 Min.Folge vom 21.09.2017Ab 12

Hotelerbin Lena Wittbach fällt aus allen Wolken, als ihr Bruder Paul plötzlich vor ihr steht. Eigentlich sollte der noch im Gefängnis sitzen, will sich jetzt aber seinen Teil des Erbes zurückholen. In ihrer Verzweiflung schaltet die 29-Jährige Rechtsanwältin Benita Brückner ein. Die will die Familienangelegenheit ohne großen Schaden regeln. Doch kurz danach wird Lena bewusstlos in der Hotelgarage gefunden. Bildrechte: SAT.1.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen