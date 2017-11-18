Staffel 2Folge 192vom 18.11.2017
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 192: Nur zum Schein
45 Min.Folge vom 18.11.2017Ab 12
Ein unerwarteter Verdacht erschüttert das glückliche Patchwork-Familienleben von Janka Adiga-Heinemann: Ihr wird vorgeworfen, mit ihrem indischen Mann Kamal eine Scheinehe zu führen. Kamal droht die Ausweisung. In ihrer Verzweiflung wendet sich Janka an Christian Vorländer. Dem engagierten Anwalt wird schnell klar, dass Kamal Adiga etwas zu verbergen hat. Mit Hilfe eines Privatdetektivs kommt der Anwalt dahinter, dass sich Jankas Ehemann heimlich mit einer Inderin trifft. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1