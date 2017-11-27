Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Richter und das Mädchen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 193: Der Richter und das Mädchen

45 Min.Folge vom 27.11.2017Ab 12

Die Fantasie eines Kindes kennt keine Grenzen. Wenn es allerdings behauptet eine Leiche in der benachbarten Gärtnerei gesehen zu haben, sollte das ernst genommen werden. Richter Alexander Hold nimmt sich als einziger Kim Friedbergs Aussage an und muss feststellen - es stimmt, was man sagt: Kleine Kinder lügen nicht. Das wird auch bald dem wahren Täter zum Verhängnis. Bildrechte: SAT.1.

