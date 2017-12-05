Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 197vom 05.12.2017
Baby Lilli verzweifelt gesucht

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 197: Baby Lilli verzweifelt gesucht

46 Min.Folge vom 05.12.2017Ab 12

Der Albtraum einer jeden Mutter wird für Tanja Schelling zur schrecklichen Realität: Das Baby der Sekretärin wird noch aus der Geburtsklinik entführt. Völlig verzweifelt wendet sich Tanja an Christian Vorländer. Dem Rechtsanwalt steht diesmal die hübsche Privatdetektivin Laura Krafft zur Seite. Gemeinsam stoßen die beiden schnell auf eine erste heiße Spur. Doch die Zeit rennt ...

