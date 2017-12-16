Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 202vom 16.12.2017
Joyn Plus
Schlüsselmomente

SchlüsselmomenteJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 202: Schlüsselmomente

45 Min.Folge vom 16.12.2017Ab 12

Randale im Supermarkt. Die Angestellte Linda Keller wird wegen Ladendiebstahls fristlos gekündigt. Die zweifache Mutter rastet vollkommen aus und hinterlässt im Laden eine Spur der Verwüstung. Nur die Polizei kann sie überwältigen. Ohne das Gehalt weiß die Mutter nicht, wie sie ihre Familie ernähren soll. Verzweifelt wendet sich Linda an Rechtsanwalt Stephens, der gemeinsam mit seinem Privatdetektiv dem schweren Vorwurf nachgeht. Schnell stoßen sie auf ein perfides Geheimnis. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen